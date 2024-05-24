Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonrası bir süre Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde doktor kontrolü altında tedavisi uygulanan Prof. Dr. Çetin Kotan taburcu oldu.

Van’ın emektar doktoru Prof. Dr. Çetin Kotan’ın, geçirdiği rahatsızlık sonrası anjiyo olarak doktor kontrolü altında tedavisine devam edildi. Son yapılan rutin kontrollerin ardından taburcu edilen Prof. Dr. Kotan adına Dursun Odabaş Tıp Merkezi resmi X hesabından, iyi dileklerini ileten herkes için teşekkür mesajı yayımlandı.