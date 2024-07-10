Bölgedeki arazi fiyatlarının 2 milyon TL'den başladığı bir pazarda, sadece 111 bin TL'ye satışa sunulan araziler büyük avantaj sağlıyor.

Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan bu cazip arazi, hem yatırımcılar hem de yazlık hayali kuranlar için tam bir fırsat. Özellikle prefabrik ev yaparak uygun fiyatlı bir tatil yeri elde etmek isteyenler için bu arazi altın değerinde bir imkan.

Balıkesir Ayvalık'ta bulunan ve 111 bin TL'den satışa sunulan bu arazi, yatırım değeri yüksek bir fırsat olarak öne çıkıyor. Milli Emlak, tatil beldelerinde uygun fiyatlı arazi fırsatları sunmaya devam ediyor. Yatırımcıların ilgisini çeken bu araziler, uygun fiyatları ve cazip ödeme koşulları ile dikkat çekiyor.

Prefabrik ev hayali kuranlara özel olarak, Milli Emlak'ın sunduğu bu arazi seçeneği tam bir fırsat. Küçük, orta ve büyük prefabrik ev modelleri arasından ihtiyaçlarınıza uygun bir seçenek bulabilirsiniz. Ayrıca, ihale yoluyla satışa sunulan bu arazilerde, taksitlendirme ve peşin ödeme seçenekleri de mevcut.

TOKİ arsalarına başvuru yapamayanlar için de Milli Emlak, uygun fiyatlı arazi alternatifleri sunuyor. 30, 40 ve 50 bin TL gibi seçenekler ile arazi sahibi olma fırsatına kavuşabilirsiniz.

Büyük bir yatırım fırsatı sunan Milli Emlak'ın bu arazilerini kaçırmayın!