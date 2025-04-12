Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta ligin sonuna doğru yaklaşılıyor. Şampiyonun direkt olarak bir üst lige çıkacağı grupta ilk 6’da yer alacak takımlar play-off oynayacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bir üst lige çıkmak için önce play-off’lara kalmayı garantilemek, ardından da burada göstereceği performansla bir üst lige çıkmak istiyor.

VANSPOR KAZANIRSA GARANTİLİYOR

Artı Değer Van Spor FK, play-off öncesi zor deplasmanda Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile karşılaşacak. Ligin ilk devresinde rakibini 2 – 0 yenmeyi başaran temsilcimiz, deplasmanda rakibini mağlup etmesi durumunda play-off’u garantilemiş olacak.

Ev sahibi ekip Karacabey Belediye Spor A.Ş. ise play-off şansını sürdürmek ve artırmak için sahasında kazanmak istiyor. Her iki takımın da kazanmak isteyeceği maç 13 Nisan Pazar günü (yarın) oynanacak.

Karacabey M.Fehmi Gerçeker Stadı’nda oynanacak olan maç saat 15.00’te başlayacak.