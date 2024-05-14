TFF 2. Lig’de play-off heyecanı devam ediyor. Sporseverlerin yakından takip ettiği maçlar heyecanlı ve çekişmeli geçiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile 1461 Trabzon FK Play-Off 2. Tur ilk müsabakasında karşı karşıya geldi. Bu maçta takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve müsabaka 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.

Bu maçın rövanşı 17 Mayıs’ta 1461 Trabzon FK ev sahipliğinde oynanacak ve maçı kazanan taraf 3. turda AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin rakibi olacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ise Play-Off 2. Tur ilk müsabakasında Anagold 24Erzincanspor ile Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. İlk maçta konuk ekip Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü rakibini 3 – 0 mağlup ederek rövanş için büyük bir avantaj elde etti.

Bu maçın rövanşı da 17 Mayıs 2024 günü Iğdır’da oynanacak.