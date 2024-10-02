Piyasalarda Gergin Bekleyiş:

Borsa İstanbul'un önceki gün yaşadığı büyük düşüş, yatırımcıları tedirgin ederken, bugün gözler piyasaların tepkisinde. Eylül ayı enflasyon verileri ise merakla bekleniyor; bu veriler, sadece ekonomik dengeyi değil, aynı zamanda Ekim ayı kira artış oranlarını da etkileyecek.

Kritik Enflasyon Verileri Yarın Açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını yarın saat 10:00'da açıklayacak. Bu veriler, hem ev sahipleri hem de kiracılar için oldukça önemli bir dönemeç teşkil ediyor; zira konut kira artışları ve market fiyatları üzerinde doğrudan bir etkisi olacak. Özellikle bu açıklama öncesi piyasada hissedilen belirsizlik, yatırımcılar arasında tedirgin bir hava yaratıyor.

Ekonomistlerin Beklentileri Üzerine

AA Finans'ın düzenlediği enflasyon beklenti anketine göre, Eylül ayı için ekonomistlerin enflasyon tahminleri ortalama yüzde 2,09 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. Ancak, 2024 sonu için öngörülen enflasyon oranı da dikkat çekici; Ağustos ayında bu oran yüzde 43,23 olarak hesaplanmıştı. Yatırımcılar, bu verilerin piyasaların geleceği açısından taşıdığı kritik önemi göz önünde bulunduruyor.