16 Mayıs’ta Aksaray’da oynanan Motolux 68 Aksarayspor – Artı Değer Van Spor FK maçı sonrası her iki kulüp de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Sevkin ardından PFDK’nın kararı belli oldu. Vanspor’a toplamda 50 bin 25 TL para cezası verilirken, ev sahibi ekibe de 39 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararında; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübünün, 16.05.2025 tarihinde oynanan Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Play Off sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu), aynı müsabakada Artı Değer Van Spor Futbol Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 11.025.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Aynı maçta PFDK’ya sevk edilen ev sahibi ekibe de ceza çıktı. Ev sahibi ile ilgili olarak PFDK kararı şu şekilde açıklandı; “Motolux 68 Aksarayspor Kulübünün, 16.05.2025 tarihinde oynanan Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Play Off müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.”