Cuma günü öncesinde Müslümanların ibadetlerini yoğunlaştırmaları ve Cuma namazına hazırlanmaları amaçlanır. Perşembe akşamı sela, Cuma günü için bir hatırlatma ve manevi hazırlık niteliği taşır.

Perşembe günü, Müslümanlarca önemli bir gün kabul edilir. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Perşembe günü vefat etmiştir. Sela okunması, onun hatırasına verilen önemi ifade eder.

Perşembe gecesi, Cuma gününün eşiğinde olması nedeniyle maneviyatın yüksek olduğuna inanılır. Bu sebeple sela okunarak Müslümanlar manevi iklime davet edilir.

Sela, cemaat halinde toplanma ve birlik olma bilincini güçlendirir. Camide toplanan Müslümanlar, ortak bir ibadet etrafında buluşurlar.

Sonuç olarak, perşembe akşamları sela okunması Müslüman toplumun manevi ve kültürel değerlerini yansıtan önemli bir gelenektir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi