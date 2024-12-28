Van’ın bazı ilçelerinde dün etkili olan ve birçok yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan kar yağışı yarın da birçok ilçede etkisini sürdürecek.

Meteoroloji, yarına ilişkin tahmini hava durumu verilerini paylaştı. Tahminlere göre yarın Van genelinde beklenen hava durumu şu şekilde olacak:

İpekyolu: Çok bulutlu -5 / 4

Tuşba: Çok bulutlu -5 / 4

Edremit: Çok bulutlu -5 / 4

Bahçesaray: Kar yağışlı – 3 / 4

Başkale: Kar yağışlı – 10 / - 3

Çaldıran: Kar yağışlı – 8 / - 2

Çatak: Kar yağışlı 0 / 3

Erciş: Kar yağışlı – 3 / 2

Gevaş: Kar yağışlı – 5 / 3

Gürpınar: Kar yağışlı – 8 / 3

Muradiye: Kar yağışlı – 2 / 1

Özalp: Kar yağışlı – 11 / - 3

Saray: Kar yağışlı – 8 / - 2