Yaptığı işten memnun olan çalışanların oranı önceki yıla göre 2023'te 82,9'dan 81,2'ye geriledi. 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 10,8'den yüzde 11,9'a, memnun olmayanlar da yüzde 6,3'ten 6,9'a arttı. Yaptığı işten memnun işveren oranı 2022'ye göre 81,1'den 82,6'ya yükseldi. İşverenlerde 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 13,5'ten yüzde 9,9'a geriledi, memnun olmayanlar yüzde 5,4'ten yüzde 7,6'ya yükseldi.

YAŞLANDIKÇA MUTLULUK ARTIYOR

Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda 'Mutluluk Düzeyi' verilerinde 65 yaş ve üzerindekilerde mutlu olanların sayısının daha fazla olduğu gözlendi. Araştırmada yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi oranları 18-24 yaşındakiler yüzde 54, 25-34 yaşındakiler 50,7, 35-44 yaşındakiler yüzde 53, 45-54 yaşındakiler 53,6, 55-64 yaşındakiler yüzde 49,7, 65 yaş ve üzerindekiler yüzde 56 oldu.

EN YÜKSEK MUTLULUK ORANI, BİR OKUL BİTİRMEYENLERDE

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi oranlarında ise en yüksek mutluluk oranı bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 53,7, ilkokul mezunlarında yüzde 53,4, ilköğretim veya ortaokul mezunlarında yüzde 52,8, lise veya dengi okul mezunlarında yüzde 52,8, yükseköğretim mezunlarında yüzde 51,2 oldu.