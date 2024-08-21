Sakarya'da D-100 kara yolu Akova Mahallesi mevkiinde Ö.A. (21) yönetimindeki 54 AIP 712 plakalı otomobil, O.D'nin (28) yan yola park ettiği 67 UB 908 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ö.A'nın, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ö.A'nın cenazesi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ensonhaber