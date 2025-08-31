Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin’in Tiencin şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Başbakan Şerif açıklamasında, “Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tiencin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında çok sıcak ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Pakistan-Türkiye ilişkilerindeki artan ivmeyi gözden geçirdik, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Filistin için birlik olma, bölgede barış, istikrar ve refah için birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığımızı yineledik. Ayrıca, son sel felaketinin ardından Pakistan'a gösterdiği ilgi ve dayanışma için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnetlerimi sundum” ifadelerini kullandı.

