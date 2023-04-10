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Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönemki Van İl Eş Başkanı Öznur Bartın, 'Emek ve Özgürlük İttifakı' çatısı altında seçimlere girecek olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nde (Yeşil Sol Parti) Hakkari adayı gösterildi. HDP'nin 2018 seçimlerinde iki milletvekili kazandığı Hakkari'den 2. Sıra adayı olan Bartın, 14 Mayıs'taki seçimlerde seçilebilecek bir yerden aday gösterildi.

İşte Yeşil Sol Parti'nin Hakkari adayları:

1- VEZİR COŞKUN PARLAK (HDP Ankara İl Eş Başkanı)

2- ÖZNUR BARTİN (HDP eski Van İl Eş Başkanı)

3- ONUR DÜŞÜNMEZ (Avukat)