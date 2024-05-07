Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı görüşmenin ardından bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısından hemen önce Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Özel'e, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan eşlik etti.

Özel'i koridorda önce MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay karşıladı. Özel, Akçay'la tokalaşması ardından kapıda bekleyen Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli ve Özel, birlikte basın mensuplarına poz verdi. Ardından görüşmeye geçildi. Görüşme, Bahçeli'nin makamında baş başa gerçekleşirken, Özel'e eşlik eden Başarır, Günaydın ve Bayraktutan, MHP'li heyetle yan odaya geçti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Özel, görüşmede Bahçeli'ye oltu taşından yapılan tespih ile Manisa'dan getirilen mesir macunu, Bahçeli ise Özel'e plaket hediye etti.

Bahçeli, görüşmenin ardından Özgür Özel'i dışarıya çıkarak kapıdan uğurladı. Özel, açıklama yapmadan ayrılırken, Bahçeli de basın mensuplarının görüşmeye dair sorularına, "Sayın Genel Başkan bir değerlendirme yapar" yanıtını verdi.