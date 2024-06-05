Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” sloganı ile Van Gölü farkındalığına destekler gelmeye devam ederken, Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel de; “Van Gölü’nü sahiplenmek için Vanlı veya Bitlisli olmaya gerek yok” dedi. Özel, herkesi Van Gölü’nü görmeye ve sahiplenmeye de davet etti.

Van Gölü için farkındalık çalışmaları yapan aktivistler, farklı il ve ülkelerden de “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” pankartlı fotoğraflar çekerek sosyal medyada paylaşıyor.

Söz konusu paylaşımları alıntılayan Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, Van Gölü’nü sahiplenen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Erdoğan Özel, “İnsanlık mirası olan Van Gölü için çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Van Gölü’nü sahiplenmek için Vanlı veya Bitlisli olmaya gerek yok! Van Gölü’nü bir kez görmek sahiplenmek için yeter bir nedendir. Doğa harikası Van Gölü’nü, herkesi görmeye ve el birliğiyle sahiplenmeye davet ediyoruz. Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” paylaşımı yaptı.