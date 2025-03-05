Tarım ve Orman Bakanlığının Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildi.

Buna göre, yerel yönetimler, gerçek veya tüzel kişiler ile özel hayvan yaşamevleri tarafından, hayvan bakımevlerinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin, sorumlu veteriner hekim tarafından Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmesi ve hayvan pasaportunun oluşturulmasıyla yetkili, görevli ve sorumlu olacak.

Gerçek ve özel hukuk kişilerince kurulacak olan özel hayvan yaşamevleri, kayıt altına alınacak. Bu evler, hayvan bakımevlerinden sahiplendikleri ev hayvanlarının ölüm ve kayıp bilgilerini il/ilçe müdürlüğüne süresi içerisinde bildirmekle sorumlu ve yükümlü kılındı.

Söz konusu özel hayvan yaşamevi sahibi, belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, eksik ya da hatalı verdiği beyanları nedeniyle oluşacak tüm olumsuzluk ve hatalardan sorumlu tutulacak. Bu kişiler, ev hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olacak, bu hayvanları terk edemeyecek, sahiplendiremeyecek. Bakanlıktan alınan izinde yer alan kapasitenin üzerinde ev hayvanı barındıramayacak.

Mikroçipin uygulanma alanı düzenlendi

Mikroçip, iki skapula arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına, omurga hastalıklarına genetik yatkınlığı olan ırklarda ise sağ ve sol arka bacak veya sternum bölgesi deri altına da uygulanacak.

Sahipsiz hayvanların bakımevleri tarafından gerçek veya tüzel kişilikler ile özel hayvan yaşamevlerine verilmesi halinde bu hayvanlar hakkında "sahipsiz hayvan edinme formu" düzenlenerek yerel yönetimlerde görevli yetkili veteriner hekim tarafından, sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek. Gerektiğinde, Bakanlık ev hayvanı sahibinden ek bilgi ve belge talep edebilecek.

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde, kaybolması halinde 7 gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirecek. Yetkili veteriner hekim tarafından veya il/ilçe müdürlüğünde görevli veteriner sağlık teknisyeni/veteriner sağlık teknikeri tarafından ev hayvanının durumu veri tabanına işlenecek.

Hayvan bakımevi yetkilileri, her üç ayda bir, son üç ay içerisinde sahiplendirilen hayvanlara ait sahiplendirme formlarının birer nüshasını il/ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olacak.

Tüm kedi ve köpek sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere beyanname ile başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık'a kadar kimliklendirerek kayıt altına aldıracak.