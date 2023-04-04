İpekyolu ilçesindeki Karşıyaka Camisi'nde taziyeleri kabul eden kadının yakınlarından Soner Kaya, 32 yaşındaki Makbule Kaya'yı bel fıtığı rahatsızlığıyla özel hastaneye götürdüklerini söyledi.

Hastaneye yürüyerek gittiklerini anlatan Kaya ,"Basit bir bel fıtığı ameliyatı sırasında yanlış kan verilmiş. Bu durum bizden üç gün boyunda saklandı. 3 günün ardından durumu bir hemşirenin vasıtasıyla öğrendik. Doktoruna sorduk, 'haberim yok, öğreneyim geleceğim' dedi. Biz de başhekimin yanına gittik ve orada bize yanlış kan verildiğini söylediler." dedi.

Olayda büyük bir ihmalin olduğunu savunan Kaya, şunları kaydetti:

"Hastaneye, 'hastamızda bir sıkıntı varsa başka yere götürelim' dedik. Bize 'burada ne gerekiyorsa, tüm tedaviler yapılacak' denildi. Aradan 6 gün geçti ve hastamızı üniversite hastanesine sevk ettik. Orada ne Kızılay'a ne de başka bir hastaneye haber veridiğini öğrendik. Günlerdir bize açıklama yapılmıyor. 0 RH pozitif kan verilmesi gerekirken A RH pozitif kan vermişler. Evli ve 2 çocuğu var. Şu an taziyeleri kabul ediyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk ve olayın takipçisi olacağız."

Hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada da hastanın tedaviye kabul edildiği ilk günden itibaren sağlığına kavuşması için özveriyle mücadele edildiği belirtildi.

Sürecin hastane yönetimi ve ilgili uzman hekimler tarafından hassasiyetle takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili, kurumsal anlamda kurum içi disiplin soruşturması başlatılmış, hem iki çalışanın iş akdi sonlandırılmış hem de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Sağlık Müdürlüğümüz de süreçten haberdar edilmiştir.

Gerek hastanemizin gerekse daha sonrasında tedavisine devam edilen üniversite hastanesinin tüm gayret ve çabalarına rağmen, hastamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Merhumeye rahmet ve kederli ailesine de başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hastane yönetiminin de suç duyurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.AA