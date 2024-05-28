Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Van Gürpınar Gençlik Merkezinde özel gereksinimli çocuklar ağırlandı. “Merkezim her yerde” projesi kapsamında ağırlanan ve doyasıya eğlenen çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı.

Çocuklar eğitmenlerle beraber piyano çalıp resim yaptı. Yüzleri boyanırken çok mutlu olan çocuklar ardından tenis ve halat çekme yarışı oynadı. Çocuklar gitar çalıp şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlendiler.

Gürpınar Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada, “Gençlik Merkezi olarak ‘Merkezim her yerde’ projesi kapsamında gönüllü gençlerimizle farklı mahallelerde etkinlik ve faaliyetler düzenlenmektedir. ‘Merkezim her yerde’ projesi kapsamında aynı zamanda gençlik merkezimizin bünyesinde faal olan atölyelerimizde dışarıdan gelen gençleri ağırlayarak hem çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz hem de atölyelerimizde ağırladığımız misafirlerimizi yapılan çalışmalarla farklı bir deneyim sağlıyoruz.

Bugün de Gürpınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden, gençlik merkezimizde ağırladığımız özel misafirlerimize yönelik gönüllü gençlerimizle birbirinden farklı etkinlikler organize ederek onların gönüllerine dokunmaya çalıştık. Gençlik merkezi olarak ‘o bir gence ulaşıncaya dek’ şiarıyla hedef kitlemiz olan tüm gençlerimizin gelişimine katkıda bulunacak ve çalışmalarımıza aynı hassasiyetle devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.