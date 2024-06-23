Çocukluğundan beri Hepatit B hastası olan ve Özbekistan'da karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 43 yaşındaki Serdar Kamalova'ya, İstanbul'da 33 yaşındaki eşi Nergise Kamalova'dan alınan karaciğer dokusu nakledildi.

İki çocuk babası Kamalova, özel bir hastanede Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'ın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kendilerini Türk hekimlerine emanet eden Kamalova çifti, yaşadıklarını hastanede AA muhabirine anlattı.

13 yıllık mutlu bir evliliği olduğunu söyleyen Serdar Kamalova, eşiyle tanıştığında Özbekistan'da devlet memuru olarak çalıştığını, daha sonra avukatlık yapmaya başladığını belirtti.

2,5 yaşından itibaren Hepatit B hastası olduğunu ifade eden Kamalova, bu hastalıkla mücadele ederken 5 yıl önce Özbekistan'da kendisine siroz teşhisi konulduğunu ve doktorlar tarafından karaciğer nakli olması gerektiği konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

Yaptığı araştırma sonucu bu nakil ameliyatını Türkiye'de olmaya karar verdiğini dile getiren Kamalova, şöyle konuştu:

"Başka ülkelerdeki karaciğer nakilleriyle ilgili de araştırmalar yaptım. Özbekistan'da yaşadığım ve Türk kökenli olduğum için Türkiye bana daha yakın geldi. Türkiye'ye gelmeden önce burada ameliyat olan hastalarla görüştük. Özbekistan'da da ameliyatın Türkiye'de yapılmasını önerdiler. Böylece İstanbul'a gelerek ameliyat olmaya karar verdik."

Eşi hiç düşünmeden karaciğerini paylaştı

Serdar Kamalova, ameliyata karar verdikten sonra nakil için uygun doku arayışına girdiği sırada, eşinin hiç düşünmeden karaciğerini vermeyi kabul ettiğini anlattı.

Türkiye'de başvurduğu hastanede yapılan testlerin ardından başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Kamalova, "Sağlığım şu an çok iyi. 2-3 haftadır ayağa kalkabiliyor ve yürüyebiliyorum. Eşimin de sağlığı iyi. Hastaneden taburcu olacağız ama 3 ay boyunca her hafta kontrole gelmem gerekiyor. Türkiye'de 2-3 ay kalacağım. Kardeşim, annem ve çocuklarım da burada. Hastaneden çıktıktan sonra İstanbul'u gezip, yemeklerinden yemek istiyoruz." diye konuştu.

"Ameliyatın ikinci gününde yürüdüm"

Eşiyle karaciğerini paylaşan Nergise Kamalova ise mesleğinin hemşirelik olduğunu ama eşinin rahatsızlığından dolayı çalışmadığını kaydetti.

Nakil gerektiğini öğrenince hiç düşünmeden eşine karaciğerini vermeyi kabul ettiğini söyleyen Kamalova, "Ciğerimi verdiğim için çok mutluyum. Eşim hayatta kaldı. Benim dokum uyduğu için de mutluyum. Şu an sağlığım çok iyi. Ameliyatın ikinci gününde yürüdüm. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'a, ekibine, hemşirelere ve hastaneye teşekkür ederim. Her şey çok iyiydi. Profesyonel olarak bize baktılar." ifadelerini kullandı.

Nergise Kamalova, iyileşme sürecinin ardından İstanbul'u gezmek istediklerini sözlerine ekledi.