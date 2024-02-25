Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen söyleşide konuşan Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı ve Eğitmen Ali Giyik ile Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkan Yardımcısı Sedat Yıldırımçakar, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek bölümü öğrencilerine gastronomi hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Van’ın mutfak kültürü ve Özalp’ın gastronomisi hakkında konuşan Giyik ve Yıldırımçakar, gastronomiye verdikleri desteklerden ötürü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sami Yıldırımçakar’a teşekkür ettiler.