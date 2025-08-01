AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve beraberindekiler Özalp ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Gültepe Göletinin inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Arvas, “Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği sebebiyle ülkemizin genelinde etkisini gösteren kuraklıktan ilimiz de maalesef nasibini alıyor. Tarım ve hayvancılığın adeta başkenti konumunda olan ilimizin en büyük geçim kaynağı da yine tarım ve hayvancılıktır, tarım ve hayvancılığın ana damarı ise sudur. Özalp Gültepe mahallemizde yıllardır yolu gözlenen, hasretle beklenen ve birçok vatandaşımıza umut olacak olan göletimizde çalışmalar başladı ve hummalı bir şekilde devam edecek.

İşsizliğin hakim olduğu bölgemizde ciddi göçler verilmişken, insanlarımızı ve gençlerimizi kendi yuvalarında tutabilecek yegane etken tarım ve hayvancılıktır. Bizim de bütün gayemiz ve çabamız, vatandaşlarımızı yerlerinden yurtlarından etmeden çalışabilecekleri, kendi topraklarını işleyebilecekleri ve hayvancılık yaparak ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri nedenleri oluşturmaktır” dedi.

275 HEKTAR TARIM ARAZİSİ SUYLA BULUŞACAK

Arvas, yaptığı açıklamada; “Tamamıyla tüketime odaklı bir yaşam sürdürdüğümüz bu teknoloji çağında, teknoloji de bu denli gelişmişken tarımı göz ardı etmek, ülkemizi ve haliyle dünyamızı felakete sürüklemek ve gelecek nesilleri açlığa mahkûm etmektir. Yeni nesil teknolojiler kullanılarak, zengin topraklarımızı bütünüyle tarımla buluşturup ülkemizi tarım konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasına yükseltebiliriz.

Bizler şehrimizin dört bir yanında üretim ve istihdama katkı sağlamak, göçü önlemek ve refah seviyesini yükseltmek için tarımı geliştirmek ve gelecek nesillere verimli topraklar bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Yeni inşa edilecek gölet ve barajlarla emelimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Özellikle tarımda arazi sulaması için can damarı niteliğinde olan ve bütünüyle kapalı sulama sistemiyle çalışacak ve 45 metre yüksekliğinde olacak olan bu gölet sayesinde 274 hektar tarım arazisi suyla buluşacak ve bu buluşma ile bölgede yaşayan hanelere umut dolacaktır. Bu sene içerisinde bitirilecek olan Gültepe Göleti, yöre halkına, milli gelire, ekonomiye ve istihdama çok ciddi katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Arvas, Molla Hasan mahallesinde bulunan ve uzun yıllardır oluşan seller sebebiyle dolan Morçiçek Göletinin beslediği kanal temizleme çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgi aldı.

ÖZALP’TE 304 DAİRE VE TİCARET MERKEZİ

Ayrıca Özalp’ın Boyaldı mahallesinde inşaatı devam eden 18 blok, 304 daire ve ticaret merkezinden oluşan TOKİ ve temeli yükselen Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulunan başkan Arvas, “Yapımı tamamlanması halinde ilçede görev yapan memurlara ve ilçe halkına ciddi kolaylıklar sağlayacak ve ilçenin gelişmesinin önünü açacaktır. İlimize ve ilçelerimize bu denli kıymet vererek yatırımların hızlıca hayata geçmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya ve bu projelere katkı sağlayıp emek veren bütün paydaşlara Van adına teşekkür ediyorum” dedi.