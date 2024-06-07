Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin 29. bölümü, içerdiği bir sahne nedeniyle izleyiciler tarafından büyük tepki çekti. Söz konusu bölümde, bir karakterin diğer bir karaktere zorla sahip olmaya çalışması gibi hassas bir konunun işlenmesi, izleyicilerde şiddet içeriğinin normalleştirilmesi endişelerini doğurdu.

Bu tepkiler üzerine Kanal D yönetimi, hızlı bir karar alarak bölümü yayından çekme kararı aldı. Kanal, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten bir açıklama da yayınl