17-20 Ekim tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘Otomotiv Fuarı’ ile otomotiv tutkunları Van’da bir araya gelecek.

Otomotiv dünyasını Van’da buluşturacak olan fuarda otomotiv sektöründeki yenilikler tanıtılacak.

Van’da ilk defa düzenlenecek olan Otomotiv Fuarı ile otomotiv sektöründen yeni modeller, yenilikçi teknoloji ile otomotiv tutkunlarına sunulacak. Fuarda; otomobil, motosiklet, otobüs, elektrikli taşıt ürünleri, otomobil ürünleri sergilenerek ilgililerin beğenisine sunulacak.

‘Otomotiv Fuarı’ 17 Ekim Perşembe günü Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak ve 20 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Fuar için her gün ücretsiz servis saat 11:00 ile 20:30 arasında Beşyol Halk Eğitim Merkezi önünden hareket edecek.