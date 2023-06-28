Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö., 31 E 95 08 plakalı otomobilini alışveriş yapmak için el frenini çekmeden park etti. El freni çekili olmayan otomobil, bir süre sonra hareketlendi. Otomobilinin ileri gittiğini görüp, peşinden metrelerce koşan B.Ö., aracını durdurmayı başaramadı. Yaklaşık 150 metre ilerleyen otomobil, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki boş araziye uçtu. Yoldan o esnada başka bir aracın geçmemesi ve vatandaşların olmaması bir başka kazayı önledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA