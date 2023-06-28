Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmeden Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı araç, Görele Liman kavşağında ışıklarda İbrahim Z. idaresindeki kartal marka araçla çarpıştı. Barış Alper Yılmaz'ın yara almadan atlattığı kazada hafif şekilde yaralanan diğer aracın sürücüsü İbrahim Z. Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın memleketi Rize'ye gittiği öğrenildi.

Galatasaray'dan, Barış Alper'e geçmiş olsun mesajı

Sarı-kırmızılı kulüpten paylaşılan mesajda, "Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın, bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrendik. Durumu iyi olan Barış Alper Yılmaz'a ve kazada yaralanan diğer araçtaki sürücüye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Barış Alper'den kaza sonrası ilk açıklama!

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kazaya dair bir açıklama yayımladı. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sabah saatlerinde yaşadığımız trafik kazası dolayısıyla mesaj atan ve arayan herkese teşekkür ederim. Çok şükür iyiyiz. Karşı tarafın sağlık durumu da şükürler olsun iyi. Hepinize sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz nice mutlu, sağlıklı bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.