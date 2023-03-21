Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki N.A. isimli genç 58 ACY 870 plakalı otomobilini Van Gölü'ne sürdü. O sırada aracıyla bölgeden geçen bir kişi tarafından kurtarılan N.A. olay yerine çağrılan ambulans ile Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan N.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Van Gölü’nde kaybolan otomobilin bulunması için Sahil Güvenlik, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.Van’da otomobilini göle süren genç çevredeki vatandaş tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki N.A. isimli genç 58 ACY 870 plakalı otomobilini Van Gölü'ne sürdü. O sırada aracıyla bölgeden geçen bir kişi tarafından kurtarılan N.A. olay yerine çağrılan ambulans ile Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan N.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Van Gölü’nde kaybolan otomobilin bulunması için Sahil Güvenlik, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi. İHA