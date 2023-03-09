Ticaret Bakanlığı, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında otomobil yetkili bayileri ve oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamının 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştığını açıkladı.

Fahiş fiyatlanmanın önüne geçmek için

Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine fahiş fiyatlanmanın önüne geçmek için Eylül 2022'de bir düzenleme ile; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan bayiler ile oto galerilere, otomobil satabilmek için alımdan sonra 6 ay beklemek, 6 bin kilometre de yol yapmak kısıtlaması getirmişti.

Denetimler sürdü

Ticaret Bakanlığı'nca, düzenlemenin uygulanmasına ilişkin denetimler gerçekleştirildi ve kurala uymayanlara karşı para cezası kesildi.

Para cezası pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileriyle oto galeriler nezdinde kamuoyunda "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu daha önce 36 işletmeye, toplam 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı anımsatıldı.

7 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 lira ceza

Aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart döneminde yapılan denetimler sonucu da 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 lira daha ceza verildi.

Böylece Bakanlıkça otomobil yetkili bayileriyle oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı.

Denetimlere devam edilecek

İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından denetimlere devam edileceği duyuruldu.

Ensonhaber