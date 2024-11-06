2025 ÖSYM Sınav Takvimi İçin Heyecan Dorukta! İşte Detaylar…

Özellikle YKS'nin tarihi, üniversiteye giriş süreci olan sertifika için büyük önem taşırken, kamu personeli olmak isteyenler için KPSS'ye kaydolmak da büyük bir merak konusu. Ancak şu an için 2025 ÖSYM sınav takvimi yayımlanmış değil.

ÖSYM'nin 2025 Sınav Takvimi Ne Zaman Yayınlanacak mı?

ÖSYM, her yıl olduğu gibi 2025 sınav takvimini Kasım ayında açıklamayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl takvimi, 6 Kasım'da açıklanmıştı ve bu yıl da benzer bir tarihte, Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde yayımlanması bekleniyor. Adaylar, bu tarihe kadar sınav tarihlerini öğrenemese de, hazırlıklarını yapabilmek için takvimin açıklanması sabırsızlıkla bekleniyor. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte, hangi sınavların ne zaman yapılacağı konusunda net bilgiler verilecek ve sınavlara hazırlık süreci hızlanacak.

2025 yılı için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların kapsamı oldukça geniştir. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Girişi Giriş), YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), YÖKDİL (öğretim Yüksek Kurumları Yabancı Dil Sınavı), TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) Giriş Sınavı) gibi önemli sınavların toplanması belirlenecek. Ayrıca, DGS (Dikey Geçiş Sınavı), EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), TR-YÖS (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı) gibi çeşitli alanlarda da sınavlar düzenlenmektedir.