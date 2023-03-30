Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Yaşanan depremlerin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen çadır ve konteyner kentlerde yeniden yaşam kuruldu.

Öte yandan kalıcı konutlar içinde çalışmalar başlanıldı.

Depremzede öğrenciler için çadırlarda eğitim verilirken, sınava hazırlanan öğrencilerin ders çalışabileceği alanlar oluşturuluyor.

Deprem bölgelerinde kademeli eğitime başlanıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'da depremlerden etkilenen 11 ilde kademili olarak eğitime başladı.

Yaşanan deprem felaketinin ardından merak konusu olan bir konuda ÖSYM tarafından yapılan sınavların nerede yapılacağı oldu.

Deprem kentlerinde sınavların yapılıp yapılmayacağı konuşulurken, ÖSYM’den bir son dakika açıklaması gelmişti.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya’da bu sınavların yapılmayacağı açıklanmıştı.

Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerektiği ifade ediliyordu.

4 ilde de YKS sınavı yapılacak

Bu kapsamda ÖSYM'den bir yeni son dakika bilgisi geldi.

Açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 4 ilde YKS'nin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile ÖSYM tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacağını açıkladı.