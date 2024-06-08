2024-YKS kapsamında ilk oturum olan TYT başladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezine geldi. Adayları aileleri yalnız bırakmadı. Öğrenciler, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı aramaya tabi tutuldu.

Adaylar, yanlarında su, toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Saat 10.00'a kadar sınav merkezine öğrencilerin alınmasına devam edildi. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen öğrenciler içeri alınmadı. Saat 10.15 itibarıyla da sınav başladı. Sınav merkezi önünde bekleyen anne ve babalar, çocuklarının başarısı için dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. TYT oturumunda ülke genelinde 438 bin 684 kişi görev yapıyor. Adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday başvurdu.

3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 81 ildeki ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve müsabakalar için Hırvatistan'da bulunan sporcular için Zagreb'de düzenleniyor.

'GÜZEL BİR SINAV ORTAMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav öncesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde YSK adayları ile bir araya geldi. Adaylarla sohbet edip moral veren Ersoy, "Yaklaşık 1 yıla yakın süreç inşallah bugün nihayete eriyor. Kasım ayında Talim ve Terbiye Kurulu'na gelen kazanımlarla beraber binlerce hocamız, bu öğrencilerimiz için çalışma süreçlerini başlattılar. İnşallah bu cumartesi pazar, bu süreç nihayete erecek" ifadelerini kullandı.

Ersoy, tüm birimlerle koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirterek, "Şu anda valiliklerimiz, belediyelerimiz, emniyet müdürlüklerimiz, il milli eğitim müdürlüklerimizle beraber çocuklarımız için güzel bir sınav ortamı oluşturulsun, güzel bir konfor olsun diye stressiz, gürültüsüz, trafiksiz bir sınav ortamı olması için çalışıyoruz" dedi.

Şu anda 81 ilde Sınav Koordinasyon Merkezlerinin yoğun bir şekilde çalıştığını aktaran Ersoy, "Dolayısıyla bu sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize, hocalarımıza, emniyet müdürlerimize, motorize ekiplerimize, jandarmamıza, uçuş müdürlüğündeki elemanlarımıza, belediye personelimize kısacası tüm herkese yani yaklaşık 1 milyon görevliye teşekkür ediyoruz.

Biliyorsunuz bugün TYT'de 3 milyon 120 bin 878 adayımız 245 merkezde, Kıbrıs, Lefkoşa ve Zagreb'de sınava girecek, inşallah o sınav onlar için başarılı bir şekilde olur ve biz onların 1-2 yıllık çalışmalarının karşılığını alması için elimizden geleni yaptık. Bu sınav onların emeklerinin karşılığı olsun diye çalıştık, çabaladık ve umudumuz, derdimiz ve dileğimiz de o inşallah çalıştıklarının karşılığını alacakları bir sınav olacak" diye konuştu.

SONUÇLAR 17 TEMMUZ'DA

Ersoy, ailelere de çağrıda bulunarak, "Sınav sonucunun ne olduğuna bakmadan onların en kıymetlisi olduğumuzu düşünerek, inşallah bizler de üzerimize düşen görev olarak çalıştıklarının karşılığını vererek, güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diyorum ve görev alan tüm personeline de başarılar diliyorum.

İnşallah, pazar akşamı saat 17.45'te matbaadan 40 günlük süreçten çalışanlarımızı çıkartarak bu süreci tamamlayacağız ve 17 Temmuz itibarıyla da sınav sonuçlarını ilan etmiş olacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz" dedi.