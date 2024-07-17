Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."

Sonuçların sayısal verileri açıklandı

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı.

Verilere göre, TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 301 bin 508'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 243 bin 203'ü, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan 62 bin 294'sı sınava katılmadı.

Katılımcılardan, TYT oturumunda 287, AYT'de 47, YDT'de 6 olmak üzere 340 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Yerleştirme puanları

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen 2024-YKS yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 59, sayısalda 162, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5, dilde 13 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ayrıca TYT'de 2 milyon 755 bin 277, sayısalda 1 milyon 307 bin 7, sözelde 1 milyon 423 bin 849, eşit ağırlıkta 1 milyon 703 bin 833, dilde 153 bin 648 adayın puanı 115 ve üstünde hesaplandı.

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 23 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Öte yandan kılavuza göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Tercih dönemi yarın sona erecek

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 1 milyona yakın öğrenci yerleşmek istedikleri liselere tercihlerini yapmaya devam ediyor.

Katılımın zorunlu olmadığı sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Tercih dönemi yarın sona erecek.

MEB, lise adaylarını ve ailelerini tercih dönemini en iyi şekilde tamamlayabilmeleri için birtakım çalışmalar başlatmıştı.

Bu kapsamda Bakanlık, bu yıl ilk kez ailelere tercih döneminde kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nu yayımladı.

Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin yer aldığı kılavuzda, tercih kontrol listesine de yer verildi.

Bakanlık, lise adayları için 81 ilde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla "tercih danışmanlığı" hizmeti veriyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin tercih danışmanlığı birimlerinde öğrenciler bir üst eğitim programına yerleşmeleri amacıyla danışmanlık hizmeti alıyor.

Boş kontenjanlar 22 Temmuz'da ilan edilecek

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 28 Haziran-16 Temmuz'da gerçekleşti.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 22 Temmuz'da ilan edilecek.