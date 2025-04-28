Daha önce Vanspor’da hem futbolcu olarak oynayan hem de sportif direktörlük görevini yapan Osman Yıldırgan yeniden hem sportif direktörlük hem de kulüp menajeri olarak Vanspor’da görev almaya başladı.

Eski futbolcu Yıldırgan, sportif direktörlük ve kulüp menajerliği görevine getirildi.

“KATKI SUNACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR”

Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan paylaşımda; “Kulübümüzde geçmişte futbolcu olarak ter döken, ardından sportif direktörlük görevini başarıyla yürüten değerli ismimiz, yeniden ailemize katılmıştır. Vanspor Futbol Kulübü olarak, geçmişteki tecrübesi ve kulübümüze olan bağlılığıyla tanıdığımız Osman Yıldırgan, bundan böyle sportif direktör ve kulüp menajeri görevlerini yürütecektir. Kendisinin bilgisi, tecrübesi ve Vanspor sevgisiyle kulübümüze önemli katkılar sunacağına inancımız tamdır. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” denildi.