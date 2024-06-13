2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Van’da da kep töreni heyecanı yaşanıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Vankulu Ortaokulunda düzenlenen mezuniyet töreni ve yılsonu sergisi coşkulu geçti.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından okulun 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri tarafından Van’ın tarihi ve turistik yerlerini konu edinen resim sergisi gezildi. Mezuniyet belgesinin verilmesinin ardından kep atan öğrenciler kadar ebeveynlerinin heyecanı da görülmeye değerdi.

Mezun oldukları için mutlu olduklarını belirten öğrenciler, hedeflerinin önce lise ardından güzel bir üniversite olduğunu söylediler.

Mezuniyet törenine gelen veliler ise çocuklarının bu mutlu günlerinde yanlarında olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, tüm mezun olan öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar dilediler.