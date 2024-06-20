OpenAI'ın kurucularından ve eski Baş Mühendisi Ilya Sutskever, kendi yapay zekâ şirketi olan Safe Superintelligence Inc. (SSI - Güvenli Süperzekâ Şirketi) adlı firmasını duyurdu! Bu büyük hamle, yapay zekâ alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Sutskever, OpenAI'daki başarılı yıllarının ardından şirketin içinde yaşanan değişikliklere uyum sağlayamamış ve son dönemde yaşanan drama sonrasında ayrılık kararı almıştı. Şimdi ise kendi yapay zekâ firmasını kurma kararıyla adından söz ettiriyor.

SSI'nın kurucuları arasında, Sutskever'in daha önce birlikte çalıştığı Daniel Gross ve eski OpenAI mühendisi Daniel Levy de yer alıyor. Sutskever, OpenAI'da Jen Leike ile birlikte güvenli yapay zekâ biriminin başında görev almıştı ve şimdi bu alandaki çalışmalarını SSI bünyesinde sürdürecek.

Sutskever'in yapay zekâ alanındaki endişeleri ve çekinceleri de uzun süredir biliniyor. Zaten OpenAI döneminde yapay zekânın olası risklerine dair uyarılarda bulunmuş ve bu konuda çözüm odaklı yaklaşımlar önermişti.

SSI hakkında açıklamalarda bulunan Sutskever, şirketlerinin misyonunu, ismini ve ürün yol haritasını açıkça ortaya koyarak güvenliğin ve yeteneklerin bir arada ele alınacağını vurguladı. Güvenliğin her zaman öncelikli olacağını belirten Sutskever, teknik sorunları çözme konusunda devrim niteliğinde atılımlar yapacaklarını ifade etti.

Bu açıklamalarla birlikte Sutskever'in yeni şirketi SSI, yapay zekâ alanında önemli bir oyuncu olmaya aday gösteriliyor. Büyük bir merakla, SSI'nın gelecekteki çalışmalarını ve yapay zekâ alanındaki etkisini görmeyi bekliyoruz.