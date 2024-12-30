Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'na katılarak yakalanan kaçak maddelerle mücadele hakkında bilgi aktardı.

Bakan Ömer Bolat, açıklamasında tek seferde en yüksek yakalamalarda tarihe geçen operasyonları, uyuşturucu, elektronik eşya, kaçak tütün mamül ve cihazlarını, altın, otomobil ve akaryakıt miktarını paylaştı.

Ticaret Bakanı Bolat, "Kaçakçılıkla mücadele sürüyor. 2023'te toplam 23 milyar TL değerinde olan yıllık yakalama değerinde, 2024 yılında yüzde 139 oranında artış kaydedilerek, toplam kaçak yakalama değeri 55 milyar 178 milyon TL'ye ulaştı." dedi.

"24,3 TONLUK UYUŞTURUCU YAKALANDI"

2024 yılında, 30 milyar 450 milyon lira değerinde 24,3 ton uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Yüzde 103 lük artış ile 2 bin 26 bin araca el konuldu.

2024 yılı içinde yıllık yüzde 229 artışla, 1,3 ton ağırlığında kaçak altın yakalandı.

Gümrükler de yapılan denetimlerde tütün mamüllerinde 917 milyon değerinde kaçak tütün yakalandı.

469 milyon değerinde elektronik sigara cihaz ve aksamı ele geçirildi.

1,5 milyar lira değerinde kaçak gıda ürünü yakalandı.

2024 yılında 176 milyon yolcu, 886 bin uçak, 106 bin gemi, 5,1 milyon tırın gümrük kontrol işlemlerini kontrol edildi.