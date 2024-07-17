Filmin yönetmenliğini Erkan Nurhan üstleniyor ve sosyal medya fenomenlerinin maceralarını komedi türünde anlatıyor.

Filmin Konusu

Olmadı Kaçarız, takipçi sayıları milyonları bulan sosyal medya fenomenleri Umut ve Emre'nin, Muğla Belediyesi’nin davetiyle Akyaka’ya gelmeleriyle başlıyor. Akyaka'nın şirin otelinin sahibi Ezgi, borç batağındaki oteline bu fenomenleri ortak etmek için türlü yalanlara başvurur. Ezgi’nin cazibesine kapılan Umut, ortaklığı kabul eder ve olaylar zinciri başlar. İkilinin başına türlü dertler açan Serhat Hemşire, işleri daha da karıştırır.

Filmin Çekim Yerleri

Filmin çekimleri Muğla'nın Menteşe ilçesi ve Akyaka Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bu bölgelerin doğal güzellikleri, filme ayrı bir hava katıyor.

Oyuncu Kadrosu

Olmadı Kaçarız filminin oyuncu kadrosunda, Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem Akdoğan, Gökhan Eksen, Ferit Okan Tokmak, Büşra Karaağaç, Elif Küçükkoyuncu, Caner Nalbantoğlu, Onat Bulut, Aslı Şimşek ve Rüya Coriç yer alıyor. Bu güçlü kadro, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Film Detayları ve Yayın Bilgileri

Yayın Tarihi : 17 Temmuz Çarşamba

: 17 Temmuz Çarşamba Yayın Saati : 20.00

: 20.00 Kanal: NOW TV

Fenomenlerin Eğlenceli Macerası

Bu akşam TV ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Olmadı Kaçarız filmi, sosyal medya fenomenlerinin eğlenceli ve karmaşık maceralarını konu alıyor. Fenomenlerin başına gelen komik ve heyecan dolu olayları kaçırmayın!