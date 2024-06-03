Milli Eğitim Bakanlığı, devamsızlık problemi yaşayan öğrencilerin okula devam etmelerini vurgularken, karne basım işlemleri nedeniyle son hafta yoklamaların alınabileceğini belirtiyor.

Son Haftada Devamsızlık Yazılıyor Mu? Öğrenciler İçin Kritik Uyarılar!

Öğrenciler ve veliler, okulun son haftasında devamsızlık yazılıp yazılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin son gününe kadar okula devam etmelerini tavsiye ediyor. Bu nedenle, son haftada yoklama alınarak devamsızlıkların kayıt altına alınması muhtemel. En sağlıklı bilgi, öğrencilerin öğrenim gördükleri okul yönetimlerinden alınabilir.

Okulun Son Haftasında Ders İşlenir Mi? Veliler ve Öğrenciler İçin Önemli Bilgiler!

Veliler, çocuklarını son hafta okula gönderip göndermeme konusunda kararsız kalıyor. Okul yönetimleri, son haftada ders işlenip işlenmeyeceği ve yoklama alınıp alınmayacağı konusunda net bilgiler sunabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyarıları dikkate alındığında, öğrencilerin okula devam etmeleri ve yoklama alınacağı göz önünde bulundurulmalı.