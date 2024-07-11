Şiddetli çarpmanın ardından motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi ve Emeç ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emeç'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen, genç mühendis adayı hayatını kaybetti. İTÜ ailesi, Oğuzhan Emeç'e Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı diledi.

Emeç'in sevgilisi Rahel Pekcan, sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı. "Benim güzel sevgilim vefat etti" diyen Pekcan, sevgilisinin cenazesiyle ilgili bilgileri de paylaştı. Ayrıca, Pekcan'ın sevgilisi için daha önce ördüğü battaniyeyi paylaşması, bu talihsiz olayın ardından tüm takipçilerini derinden etkiledi.

Oğuzhan Emeç'in ve Rahel Pekcan'ın sosyal medya hesaplarındaki kareler, genç çiftin mutlu anlarını yansıtıyor. Ne yazık ki, kaza sonrası Emeç'in hayata veda etmesi, sevgilisini ve tüm sevdiklerini yasa boğdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kaza ile ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı. Tüm ilgililerin, bu talihsiz olayın sebeplerini ve sorumluların belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz.

Oğuzhan Emeç'e Allah'tan rahmet, Rahel Pekcan ve tüm sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Genç bir hayatın bu şekilde sona ermesi, hepimizi derinden üzdü. Yaşanan bu trajedi, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.