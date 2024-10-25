Mülakat Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir?

2024 yılı için sözleşmeli öğretmenlik müzakere süreci, 2 Temmuz 2024'te başladı ve 10 Ağustos'ta sona erdi. Ancak sürecin bloke edilmesinin ardından bazı yasal itirazlar nedeniyle sonuçların açıklanması gecikti. Adaylar, e-Devlet üzerinden ortaya çıkabilecekleri gibi, itiraz süreci için 28 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri ​​arasında katılabilirler. Bu itirazların değerlendirileceği tarih ise 11 Kasım 2024 olarak belirlendi.

20 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman?

MEB tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler, 14 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16:00'ya kadar devam edecek. Atama sonuçlarının ise 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanması planlanıyor. Bu süreç, öğretmen adayları için büyük bir fırsat sunmakta ve eğitim sisteminin katkısını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Adayların en iyi şekilde değerlendirilmesi için tüm açıklamalar, şeffaflık ve adalet politikaları çerçevesinde yürütülmektedir.