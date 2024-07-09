Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'te! Yeni Düzenlemelerle Eğitimde Devrim!

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024: Çıkış Tarihi ve Önemli Maddeler Açıklandı!

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin haklarını ve görevlerini düzenleyen yeni bir yasa olarak gündemde. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılmasını ve öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurulmasını öngören "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi"ni Meclis'e sundu. Peki, bu önemli kanun ne zaman çıkacak ve hangi maddeleri içeriyor? İşte detaylar:

Öğretmenlere Güvence: Cezalar Artıyor, Haklar Genişliyor

Kanun teklifine göre, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Ayrıca, öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

Milli Eğitim Akademisi Kuruluyor

Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak ve öğretmen adayları burada teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi alacak. Bu düzenleme, öğretmen adaylarının daha donanımlı ve hazırlıklı olmalarını sağlayacak.

Sözleşmeli Öğretmenlere Kadro Müjdesi

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Bu, öğretmenler için büyük bir güvence ve motivasyon kaynağı olacak.

Yasaklı Suçlardan Mahkum Olanların Öğretmenliği Sona Erecek

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek. Bu madde, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başöğretmenlik Ünvanı İçin Yeni Kriterler

Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek. Bu, öğretmenlerin kariyerlerinde ilerlemeleri için yeni fırsatlar sunuyor.

Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Genel Kurul, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor. Teklifin kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Öğretmenler, bu yeni düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin haklarını koruma, mesleki yeterliliklerini artırma ve çalışma koşullarını iyileştirme adına büyük önem taşıyor. Eğitimde devrim niteliğindeki bu kanun, öğretmenlerin ve eğitim camiasının yüzünü güldürecek gibi görünüyor.