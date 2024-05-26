Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti MKYK toplantısında Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları paylaştı. Öne çıkan hususlar şöyle:

Öğretmen adayları mesleğe başlamadan önce Milli Eğitim Akademisi'nde 1 yıl eğitim görecek.

Akademide öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür eğitimi verilecek.

Akademiye giriş KPSS puanı ile, öğretmenliğe atama ise Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak.

Adaylar teorik derslerde yazılı sınavla, uygulamalı derslerde ise danışman öğretmen ve akademi personeli tarafından değerlendirilecek.

İki değerlendirmenin ortalamasına göre geçme notu alacaklar.

Özetle, atamalar bundan sonra akademi eğitimi başarı puanına göre yapılacak. Öğretmen adayları KPSS ile akademiye girecek, ardından akademi eğitimindeki başarı puanına göre öğretmenliğe atanacak.