Yöneticilik görevinden ayrılan öğretmenler için belirli bir takvim doğrultusunda yeni atanma süreci başlatılacak. Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı pozisyonlarının doldurulması amacıyla bu süreç dikkatle yürütülecek.

Atanma Takvimi ve Detaylar

01 Temmuz: Boş Pozisyonların İlanı

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı pozisyonlarında boş bulunan eğitim kurumları ilan edilecek. Bu ilan, öğretmenlerin hangi kurumlarda yöneticilik pozisyonlarının açık olduğunu görmeleri açısından büyük önem taşıyor.

02-03 Temmuz: Başvuruların Alınması

Yöneticilikten ayrılan öğretmenler, yeniden görevlendirilmek üzere başvurularını bu tarihler arasında yapacaklar. Başvuruların alınması, sürecin ilk adımı olacak ve öğretmenler tercihlerini bu süreçte yapacak.

04-08 Temmuz: Değerlendirme Süreci

İl Değerlendirme Komisyonu, yapılan başvuruları değerlendirerek hangi öğretmenlerin yeniden görevlendirileceğine karar verecek. Bu değerlendirme süreci, başvuruların objektif bir şekilde incelenmesini sağlayacak.

09 Temmuz: Sonuçların İlanı

Değerlendirme sonuçları ilan edilecek ve öğretmenler, hangi pozisyona atanacaklarını bu tarihte öğrenebilecekler.

10-17 Temmuz: İtiraz Süreci

Değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğretmenler, bu tarihler arasında itirazlarını iletebilecekler. İtiraz süreci, öğretmenlerin haklarını koruma açısından önemli bir adım.

18-19 Temmuz: İtirazların İncelenmesi ve Kesin Sonuçların İlanı

İtirazların incelenmesi ve kesin sonuçların ilan edilmesi ile süreç tamamlanacak. Bu aşamada, itirazlar detaylı bir şekilde değerlendirilecek ve nihai kararlar verilecek.

22 Temmuz: Boş Kadroların MEBBİS'e Girilmesi

Boş yönetici norm kadroları, MEBBİS modülüne girilecek ve sistem üzerinden başvuruların yapılabilmesi sağlanacak. Bu adım, başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesini kolaylaştıracak.

23-24 Temmuz: Başvuruların Elektronik Ortamda Alınması

Yöneticilikten ayrılan öğretmenler, elektronik ortamda başvurularını yapabilecekler.

Yeni Düzenlemenin Kapsamı

Bu yeni düzenleme, yöneticilikten ayrılan öğretmenlere büyük bir fırsat sunuyor. Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı pozisyonlarına yeniden atanma sürecinde, öğretmenler tercih ettikleri kurumlarda görev alabilecekler. Sürecin objektif ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi, öğretmenlerin haklarını koruma ve adil bir yer değişikliği süreci yaşamasını amaçlıyor.

Öğretmenler İçin Öneriler

Bu süreçte öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, başvuru ve itiraz tarihlerini kaçırmamalarıdır. Her adımda gereken belgeleri eksiksiz sunmak ve başvuruları zamanında tamamlamak, atanma sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.

Yöneticilikten ayrılan öğretmenler için sunulan bu yeni hak, kariyerlerinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir fırsat olabilir. Başvuruların ve itirazların dikkatle takip edilmesi, sürecin en verimli şekilde değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.