Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından detaylar belli oldu.

Atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, sözlü sınav merkezlerini açıkladı.

Atama başvurusu yapan adaylar, sözlü sınav merkezlerini e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak öğrenebilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Milli Eğitim Bakanlığınca, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı. Buna göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.

Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Ensonahber