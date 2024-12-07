Onedio’nun 2024’te gündelik hayatımıza yerleşen sosyal medya kalıpları arasına Van Gölü de girdi.

Yaz ayında ‘Van Gölü'nde serinlemek için yüzen çocukların saç renkleri sarıya döndü’ adlı haber sosyal medyada gündem olmuştu.

İçerik tabanlı sosyal ağ olarak bilinen Onedio’nun hazırladığı ‘2024'te dilimize pelesenk olan sosyal medya kalıpları’ adlı çalışmada, söz konusu haberin etkisiyle Van Gölü de yer aldı.

Van Gölü’nde yüzen çocukların saçlarının sarıya döndüğüne dair yapılan haberlerin ardından X başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda uzunca süre konu gündem olmuştu.

Sosyal medyada sarımtırak renkli kişi, hayvan veya eşyalara yönelik paylaşımlarda “Van Gölü’nde mi yıkandı” şeklinde yapılan mizahi paylaşımlar Onedio’ya göre 2024’te hayatımıza giren sosyal medya kalıpları arasında yer aldı.