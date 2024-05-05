Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin bir parçası olarak düzenlenecek olan Van Kültür Yolu Festivali’ne iki aydan az bir zaman kaldı.

Hem Vanlılarda hem de turizmcilerde heyecan uyandıran Van Kültür Yolu Festivalinin, Van’ın turist potansiyeline ne denli etki edeceği merak konusu.

Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Turizmci Murat Beyaz, “Kültür Yolu Festivalleri çok ilgi gören etkinlikler, özellikle iki, üç yıldır Türkiye’de uygulanmaya başlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleşen bu festivaller hem yerel halk tarafından hem de dışarıdan gelen insanlar tarafından ciddi ilgi görüyor.” dedi.

Bu denli kapsamlı bir festivalin Van için ilk defa gerçekleşeceğini belirten Beyaz, “Bu bizim için bir ilk olacak, biz nasıl olabileceğini bu sene gözlemleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

ETKİN BİR KATILIM ÖN GÖRMÜYOR…

Özellikle ulaşımla ilgili problemlerden kaynaklı olarak, Van Kültür Yolu Festivali’ne il dışından yapılacak katılımlara dair ümitvar konuşmayan Turizmci Beyaz, “Açıkçası ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılardan kaynaklı dışarıdan etkin bir katılımı pek mümkün görmüyorum. Çünkü yaz döneminde burada sıkça havayolu kaynaklı problemler gerçekleşiyor, uçak bulunmuyor. Buraya gelmek isteyen insanlar, hadi 1 hafta öncesinden plan yapayım da Van’a gideyim diye düşünen insanlar büyük ihtimalle uçak bileti bulamayacak ve gelemeyecekler, haliyle de gelmekten vazgeçecekler. Önceden planını yapanlar gelebilecektir belki, ancak son bir hafta kala plan yapacak olanların erişemeyeceğini düşünüyorum. Yerelleşebileceğine dair endişe gözlemliyorum.” ifadelerini kullandı.

Her şartta ve koşulda iyi bir tanıtımla bu işin üstesinden gelinebileceğini ifade eden Turizmci Murat Beyaz, “Yerelleşmesinde de bir sakınca yok ama önemli olan bunun tanıtımını yapmak, yapılan etkinlikleri iyi bir tanıtımla ülke gündemine taşımak. Asıl amaç bu olmalı.” diyerek sözlerini sonlandırdı.