Nükhet Duru’nun Konseri Aniden İptal Edildi!

Duru, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada evde yaşadığı bir kaza sonucu ayak bileğini sakatladığını duyurarak, hayranlarının endişelenmesine neden oldu.Şarkıcının Vadi İstanbul'daki Jolly Joker sahnesinde gerçekleştirmesi planlanan etkinlik, ani bir durum nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Duru’nun menajerlik ekibi, yaptığı duyuruda, “Sanatçımızın sağlık durumunun iyileşmesi için sabırsızlanıyoruz ve yeni konser tarihini en kısa sürede açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Acil Şifalar Diliyoruz

Nükhet Duru'nun yaşadığı talihsiz olay, müzikseverler arasında büyük bir üzüntü yarattı ve sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için dilekler iletildi. Hayranları, sosyal medya üzerinden Duru’ya geçmiş olsun mesajları gönderirken, onun sahnelere dönüş tarihini merakla beklemeye başladı.