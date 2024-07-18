Dicle Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nizamettin Hamidi, yaklaşık altı aydır tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Üniversite camiasını derin üzüntüye boğan bu kayıp, öğrenciler ve meslektaşları tarafından büyük bir hüzünle karşılandı.

Hastane Süreci

Altı Ay Süren Tedavi Sonrası Vefat

Doç. Dr. Nizamettin Hamidi, hastalığı nedeniyle yaklaşık altı aydır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Uzun süren tedavi sürecine rağmen, bugün yaşam mücadelesini kaybeden Hamidi, üniversite camiasında derin bir boşluk bıraktı.

Memleketinde Toprağa Verildi

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

Hamidi'nin cenazesi, memleketi Mardin'in Savur ilçesindeki Başyaprak Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve üniversite camiasından birçok kişi katıldı. Hamidi'nin vefatı, memleketinde de büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Taziye ve Başsağlığı

Diyarbakır Diclekent Hz. Ali Cami Taziye Evi

Hamidi için taziye kabulü, Diyarbakır Diclekent Hz. Ali Cami Taziye Evi'nde gerçekleştirilecek. Ailesi ve yakınları, taziye evinde başsağlığı dileklerini kabul edecek.

Üniversiteden Taziye Mesajı

Prof. Dr. Fuat Toprak'ın Açıklamaları

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Toprak, Doç. Dr. Hamidi'nin vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Toprak, "Fakültemizde iki bölümün kurucu hocasıydı. Fakültemize çok büyük katkısı olan duayen hocamızdı. Yaklaşık altı aydır tedavi görüyordu. Acımız çok büyük. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum," ifadelerini kullandı.