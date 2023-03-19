Van'da Newroz kutlaması, Van Kalesi'nin eteklerinde bulunan Newroz Parkı'nda gerçekleştirildi. Binlerce yurttaş, yağışlı ve soğuk havaya rağmen sabah saatlerinden itibaren Newroz alanına akın etti.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad -TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Yeşil Sol Parti'nin çağrısıyla bu yıl “Her der Newroz, her dem azadî” sloganıyla gerçekleştirilen Newroz mitinginde "Ülkeyi enkaz altında bıraktılar" denildi.

Program, açılış konuşması ardından Aryen Kom’un söylediği şarkılarla devam etti. Siyasetçiler sahneye davet edilerek Newroz ateşi tutuşturuldu.

MED TUHAD-FED yöneticilerinden Yusuf Çakas, "Tüm zindanlardaki yoldaşlarımızı selamlıyoruz. Bu tecrit kırılacak ve zindanlara özgürlük getirecektir" dedi.

"BİZE DÜŞEN O TORBANIN AĞZINI KAPATIP ÇÖPE ATMAKTIR"

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, “Newroz özgürlük, direniştir. Direniş ve özgürlük için bir aradayız. Bu Newroz’da deprem felaketi nedeniyle hüzünlüyüz.

Bu soygun ve talan iktidarıdır. Bu ülkenin ve halkın kaynaklarını, Kürt düşmanlığı için savaşa harcayan ve Kürtleri bombalayanlar ülkeyi enkaz altında bıraktılar. Ama bunlar halen savaştan ve zulümden beslenmek istiyorlar. Bunlar torbacı, o torbanın içerisinde Kürt düşmanları ve zulüm edenler var. Bize düşen o torbanın ağzını kapatıp çöpe atmaktır.

Bizim umudumuz var; umudun yolu üçüncü yoldur. Biz bu düzeni, bu faşizmi mutlaka yıkacağız. Bizim demokratik bir çözümümüz var. Bu çözümün sahibi ve muhatabı da Sayın Öcalan’dır. Masayı devirenler bilsin ki HDP var. HDP o masayı muhatabıyla mutlaka kuracaktır. Şimdi önümüzde seçimler var. Bir oyumuzu bile ziyan etmeyeceğizr. Çok güçlü bir şekilde Meclise döneceğiz” diye konuştu.

Evrensel