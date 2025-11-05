ABD'de tarihi bir gün yaşandı.

Sadece ABD gündemini değil küresel çapta dünya gündemini de etkileyen New York belediye seçimleri tamamlandı.

Sandıktan tarihi bir sonuç çıktı.

ZORHRAN MAMDANİ'NİN TARİHİ ZAFERİ

Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89’u sayıldı.

AP’nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Zohran Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sını alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı.

Toplam kullanılan oylarda Mamdani 1 milyon 16 bin 968, Cuomo 840 bin 191, Sliwa da 144 bin 397 oy aldı.

NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman belediye başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

DEMOKRAT ADAYLAR NEW JERSEY VE VİRGİNİA’DAKİ VALİLİK YARIŞLARINI KAZANDI

New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill oyların yüzde 56’sını alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 43,4’tte kaldı.

Virginia’daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,9’unu alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 42,9 ile sandıktan ikinci çıktı.

Mamdani resmi olmayan sonuçların ardından zafer konuşması yaptı.

Coşkulu destekçilerine hitap eden Mamdani önemli mesajlar verirken, seçime saatler kala adaylığına karşı açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'a da göndermelerde bulundu.

"DONALD TRUMP İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM, SESİ AÇ"

Mamdani şunları söyledi:

"Donald Trump, beni izlediğini biliyorum. Sana dört kelime söylemek istiyorum: Sesi aç!

"BU ŞEHİRDE ARTIK İSLAMOFOBİ İLE SEÇİM KAZANAMAZSINIZ"

Artık New York İslamofobi ticareti yapıp seçim kazanabileceğiniz bir şehir olmayacak. Genel geçer kanaate göre ben ideal aday değildim.

"BEN MÜSLÜMAN VE SOSYALİSTİM VE BUNUN İÇİN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Evet, yaşlanmak için elimden geleni yapmama rağmen gencim. Ben Müslümanım. Ben demokratik sosyalistim. Ve en kahredicisi de bunlar için özür dilemeyi reddediyorum.”