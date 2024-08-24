Bu liste, akşamınızı unutulmaz kılacak ve sinemaya olan tutkunuzu daha da artıracak!

1. Platform (2019)

Galder Gaztelu-Urrutia’nın yönetmenliğini üstlendiği bu gerilim-korku filmi, yeraltında tasarlanmış korkunç bir hapishane sistemi etrafında dönüyor. Mahkumlar, her katta bir süre durarak yemeğe ulaşmaya çalışıyor, ancak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sistemin dehşeti yüzeye çıkıyor. Gözünüzü ekrandan ayıramayacaksınız!

2. Hustle (2022)

Adam Sandler’ın başrolünde olduğu bu spor-drama filmi, bir basketbol koç yardımcısının NBA'de büyük bir oyuncu bulma mücadelesini anlatıyor. Philadelphia 76ers’ın yedek koçu, yetenekli bir genç oyuncu ile tanışarak hayallerine ulaşmak için savaşırken, film izleyicileri de ilham dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

3. Bıçaklar Çekildi (2022)

Daniel Craig’in Dedektif Benoit Blanc rolünde olduğu bu polisiye-komedi filmi, ünlü bir dedektifin bir adada meydana gelen renkli bir cinayet soruşturmasını üstlenmesini konu alıyor. Rian Johnson’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, eğlenceli oyuncu kadrosu ve akıllıca kurgusuyla dikkat çekiyor.

4. Şikago Yedilisi’nin Yargılanması (2020)

Vietnam Savaşı’na karşı gerçekleştirilen barışçıl bir protestonun, polisle çatışmaya dönüşmesini ve sonrasında yaşanan yargı sürecini anlatan bu film, tarihi bir davayı etkileyici bir şekilde işliyor. Sacha Baron Cohen ve Eddie Redmayne’in başrol oynadığı bu yapım, gerçek olaylardan esinlenerek derin bir drama sunuyor.

5. Mank (2020)

David Fincher’ın yönettiği ve Gary Oldman’ın başrolünde olduğu bu biyografik film, sinemanın başyapıtlarından “Yurttaş Kane”in senaristi Herman J. Mankiewicz’in hikayesini anlatıyor. Sinemanın altın çağında bir yolculuğa çıkacak ve Hollywood’un derinliklerine ineceksiniz.

6. Roma (2018)

Alfonso Cuaron’un yönetmenliğini üstlendiği ve Oscar ödüllü bu film, 1970’lerin Meksika’sında orta sınıf bir ailenin hayatını ve bir dadının özverisini anlatıyor. Sinemaseverlere tutkulu ve etkileyici bir portre sunan “Roma”, duygusal bir deneyim vaat ediyor.

7. Marriage Story (2018)

Noah Baumbach’ın yazıp yönettiği bu film, bir tiyatro yönetmeni ve aktris arasındaki karmaşık evlilik ilişkisini derinlemesine inceliyor. Ayrılık temasını ustalıkla ele alan bu yapım, karakterlerin içsel dünyasını keşfetmenizi sağlayacak.

8. The Irishman (2019)

Martin Scorsese’nin yönettiği ve Robert De Niro, Joe Pesci ve Al Pacino’nun başrollerinde olduğu bu gangster filmi, mafya üyesi Frank Sheeran’ın hayatına odaklanıyor. Suç dünyasının karanlıklarını ve ilişkilerini etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bu başyapıtlar, sinema deneyiminizi zirveye taşıyacak ve Netflix’in sunduğu en iyi içeriklerle tanışmanıza olanak sağlayacak. Hangi filmleri izlemeyi planlıyorsunuz? Favorilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!