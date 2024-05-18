Neşe Karaböcek'in Oğlu Hasan Ali Yener Kimdir?

Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek ve gazeteci Tevfik Yener'in oğlu olan Hasan Ali Yener, hayatını kaybetmesinin ardından merak edilen bir isim haline gelmiştir. İşte, Neşe Karaböcek'in oğlu Hasan Ali Yener hakkında bazı bilgiler.

Hasan Ali Yener, 44 yaşında kendi evinde hayatını kaybetmiştir. Ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmamış olmakla birlikte, banyodan çıktıktan sonra rahatsızlandığı ve hastaneye gitmek üzereyken yolda vefat ettiği bilgileri üzerinde durulmaktadır. Kalp krizi veya beyin kanaması şüphesi bulunmaktadır.

Neşe Karaböcek, gerçek adıyla Neşecan Göktürk, 1 Nisan 1947 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. "Karaböcek" soyadını, henüz 5 yaşındayken İsmet İnönü'den aldığı "Karaböcek" adlı piyeste oynarken almıştır. Babasının demiryollarında çalışması sebebiyle İstanbul'da doğan Neşe Karaböcek, 2,5 yaşındayken babasının Ankara'ya tayini çıkması üzerine Ankara'ya taşınmıştır.

İlk evliliğini ünlü yapımcı ve müzisyen Atilla Alpsakarya ile yapmıştır ve bu evlilikten "Alper" adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Atilla Alpsakarya'nın daha sonra Neşe Karaböcek'ten ayrılıp baldızı Gülden Karaböcek ile evlenmesi magazin basınında uzun süre tartışılmıştır.

Neşe Karaböcek, 1975 yılında gazeteci Tevfik Yener ile evlenmiştir ve bu evlilikten "Hasan" adını verdikleri bir oğulları daha olmuştur.

Sanatçı Neşe Karaböcek, birçok 45'lik plak, LP ve kaset/CD kaydetmiş ve 11 sinema filminde başrol oynamıştır. İlk büyük çıkışını 1968 yılında "Artık Sevmeyeceğim" adlı 45'lik şarkısıyla yapmıştır.

1968-1980 arasında geçen 12 yıl boyunca çeşitli plak şirketlerinden 16 altın plak, 1 platin plak, 1 altın bülbül (5 altın 45'lik yerine verilmiştir) ve 2 altın kaset ödülü almıştır.